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Кобахидзе: ЕС и НАТО, несмотря на внутренние сложности, не должны воздерживаться от расширения


23.04.2018   14:33
По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, несмотря на внутренние сложности, Евросоюз и НАТО не должны воздерживаться от расширения. Председатель парламента Грузии заявил об этом в своем выступлении на 97-м семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО Роуз Роса. По словам Ираклия Кобахидзе, решающее значение имеет, чтобы ЕС и НАТО более активно сотрудничали со странами нечленами, чтобы помочь им в укреплении независимости, суверенитета, экономического соответствия, обороноспособности, и гибкости.

"Мы верим, что наилучшим способом обеспечения безопасности черноморского региона в этой турбулентной эпохе является усиление евроатлантического стремления региональных стран. Успешное развитие тех стран региона Черного моря, которые уже являются странами-членами Евросоюза и НАТО, является превосходным примером эффективной стабилизации этих организаций. Серые зоны обострили положение безопасности, что хорошо должны осознать и друзья, и противники, и принять соответствующие меры. Евросоюз и НАТО, несмотря на внутренние сложности, не должны воздерживаться от расширения. Решающее значение имеет то, чтобы Евросоюз и НАТО более активно сотрудничали со странами нечленам для того, чтобы помочь им в укреплении их независимости, суверенитета, экономического соответствия, обороноспособности и гибкости"- заявил Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента считает, что с учетом существующей геополитической ситуации приостановление, или прекращение политики открытых дверей вызовет возникновение зон влияния и линий разделения на европейском континенте, и поощрит негативные процессы, которые могут стать совершенно необратимыми.

"Должен отметить, что Грузия исполняет повестку дня своих амбициозных реформ, чтобы обеспечить удовлетворение критериев членства НАТО. Недавно проведенная конституционная реформа создала всеобъемлющую рамку долгосрочного демократического и стабильного развития. Мы также участвуем в международных миссиях, и таким образом вносим свой вклад в установлении глобального мира и безопасности. Мы убеждены, что Грузия готова к вступлению в НАТО. 10 лет назад в Бухаресте страны-члены НАТО договорились, что Грузия обязательно станет полноценным членом евроатлантического семейства. За это время мы успешно установили доверие и партнерские отношения с этими странами. Сегодня мы должны использовать этот опыт, и начать совместный ход к успеху с большим мужеством и энтузиазмом"- заявил Ираклий Кобахидзе.






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