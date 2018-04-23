Мир на грани трагических событий - посол Украины в Грузии

23.04.2018 14:59

"Да, народы близкие. Да, общая история. Да, общее прошлое и, я надеюсь, когда-нибудь и общее будущее, но когда у тебя начинают отнимать твое прошлое, когда тебе начинают говорить о том, что твой язык не существует. Когда тебе и русскому народу начинают говорить, что такого государства как Украина вообще не должно быть... когда вновь, и вновь кремлевские лидеры говорят о том... и продолжают мыслить, не только говорить, но и мыслить в категориях советской империи, то трудно было ожидать другого развития событий. Когда тебя заставляют что-то делать, то украинский народ, также, как и грузинский, этого терпеть не станет".



Говоря о реальных причинах происходящего в Украине, как и в Грузии, посол отметил, что Путину и его режиму не нужно ни оправданий, ни поводов, ни предлогов, ибо они сами их прекрасно создают.

"Русский мир - это тоже часть этой картины мира. В чем специфика русского мира?! Это мир, который основан на доминировании, на желании подчинить и желании навязать свои взгляды. Посмотрите более широко на тот контекст, в котором происходят эти события. Вот есть Брюссель. Есть Европейский Союз и НАТО. Есть Москва и был Советский Союз. Чем привлекателен Брюссель для Грузии для Украины? ... для государств Восточной Европы, которые были в соцлагере, но уже стали членами и ЕС и НАТО? Привлекателен тем, что все хотят туда, стремятся туда сами. Брюссель - это центр устремления. Это центростремительная сила. Москва - это сила, которая тянет к себе, это сила, которую можно назвать центробежной. Она все хочет к себе притянуть в сферу своих интересов", - отмечает Игорь Долгов.



Он считает, что все дальнейшие разговоры про политические построения, амбиции сводятся к тому, что Россия, в силу разных выдуманных в Кремле причин, должна иметь право над чем-то и над кем-то доминировать.



"Этот конфликт намного более серьезный, чем противостояние Украины и России или Грузии и России. Это конфликт цивилизационный, который будет иметь последствия еще долгие годы, к сожалению. Посмотрите сейчас все внимание приковано к Сирии. Что там? Речь идет только о Сирии или только об Асаде? Нет! Конечно, мир на грани трагических событий. Почему?! Потому что есть амбиции, потому что есть политика, которая во главу угла ставит свои псевдо интересы и псевдо амбиции", - отметил посол.



Говоря о том, смогут ли украинский народ и российский народ наладить отношения, если вдруг, теоретически, Россия когда-нибудь вернет Крым Украине и закончатся военные действия на Донбассе и в других регионах, Игорь Долгов заметил, что нельзя строить думать, что будет "если" и так выстраивать политику.



"Нам нельзя ждать, когда кто-то нам что-то вернет. Это наша земля, это грузинская земля Абхазия, Крым – это наша земля, Донбасс – это наша земля, поэтому я не соглашусь с постановкой вопроса вот нам вернут… Это наше, это наше право, это наши интересы, которые мы отстаиваем. Законные интересы", отметил Долгов и на вопрос: "А что делать с отношения между народами? Очень много агрессии", заявил: "Агрессии много. А что делать? Не воевать!"



"Вот посмотрите сегодня, готовясь к встрече с вами, я посмотрел сводки с фронта… потому что иначе как фронт это назвать нельзя. На востоке Украины идет война. 38 обстрелов. 38 сегодня за истекшие сутки. С применением в том числе и тяжелого вооружения и танков, что запрещено теми же минскими соглашениями, к которым все время апеллирует Кремль. Минские соглашения не выполняются. Как они могут выполняться, если первый пункт этих соглашений - это прекращение огня. Огонь не велся считанные дни за все эти годы. Почему? Потому что постоянно агрессор нарушает, потому что им нужно поддерживать напряженную обстановку, потому что им нужно подпитывать вот то, что вы называете состоянием агрессии, ненависти. И тоже позвольте не согласиться с тем, что между народами существует ненависть. Вот русские и украинцы - это враги на век... Я, к сожалению, бывал на фронте и поверьте мне вот в окопах, там, где защищают независимость Украины бойцы вооруженных сил Украины звучит русская и украинская речь. Там нет различий по национальному признаку. Мы не говорим о том, что Украина должна быть или когда-то будет ни в каких даже самых нелепых построениях мононациональным государством. Украина всегда была многонациональным государством, где русские занимали и будут занимать значительную часть населения со своими взглядами, со своими представлениями, которые вовсе не обязательно должны идти в противоречие или вступать в конфликт с интересами государства Украина. Лояльность граждан – это основа благосостояния любого государства. То же касается и Украины", - поведал посол Игорь Долгов.



По его словам, на Донбассе ежедневно происходят военные действия с применением тяжелого вооружения, которое сепаратисты и московские военнослужащие "нашли в шахтах", которые там якобы прятались когда-то. Это вооружение, как отметил посол, "имеет абсолютно все признаки откуда оно пришло, зачем пришло и кто его привез".



"Несмотря на лживые заверения Кремля «ихтамнет», которые уже стали поводом для сарказма во всем мире. Все там есть, к сожалению. И самая главная проблема - это то, что 408 километров государственной границы, которая разделяет Украину и Россию сегодня не контролируется украинским государством. Это черная дыра, через которую Россия ввозит на временно оккупированную территорию все что угодно. Вооружение, деньги, потому что боевикам нужно платить, бензин и дизель, потому что танки должны ездить, а их надо заправлять. Вот 500 танков - это больше чем в армии ФРГ допустим. Сколько надо горючего, чтобы эти танки заправить, а там нет нефтеперерабатывающих заводов на той территории, которой оккупирована. Откуда берется? Понятно откуда и поэтому один из главных пунктов, принципиальных пунктов, на которых настаивает Украина, касается параметров возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Эта миссия должна контролировать границу. В представлении Путина и кремлевских идеологов миссия, которая могла бы быть размещена в Украине должна располагаться только на линии фронта и она должна иметь целью охрану другой миссии – миссии ОБСЕ. Это для нас не приемлемо. Это ничего не даст для урегулирования ситуации и для возврата к миру".



Ниже полное интервью посла Украины в Грузии Игоря Долгова каналу STV.





Посол Украины в Грузии Игорь Долгов считает ответственными за происходящее сегодня в Украине "конкретные политические фигуры". Об этом посол заявил в интервью " Пограничная ZONA " на канале "StarVision". При этом посол считает беспочвенным искать в происходящем вину народов."Да, народы близкие. Да, общая история. Да, общее прошлое и, я надеюсь, когда-нибудь и общее будущее, но когда у тебя начинают отнимать твое прошлое, когда тебе начинают говорить о том, что твой язык не существует. Когда тебе и русскому народу начинают говорить, что такого государства как Украина вообще не должно быть... когда вновь, и вновь кремлевские лидеры говорят о том... и продолжают мыслить, не только говорить, но и мыслить в категориях советской империи, то трудно было ожидать другого развития событий. Когда тебя заставляют что-то делать, то украинский народ, также, как и грузинский, этого терпеть не станет".Говоря о реальных причинах происходящего в Украине, как и в Грузии, посол отметил, что Путину и его режиму не нужно ни оправданий, ни поводов, ни предлогов, ибо они сами их прекрасно создают."Русский мир - это тоже часть этой картины мира. В чем специфика русского мира?! Это мир, который основан на доминировании, на желании подчинить и желании навязать свои взгляды. Посмотрите более широко на тот контекст, в котором происходят эти события. Вот есть Брюссель. Есть Европейский Союз и НАТО. Есть Москва и был Советский Союз. Чем привлекателен Брюссель для Грузии для Украины? ... для государств Восточной Европы, которые были в соцлагере, но уже стали членами и ЕС и НАТО? Привлекателен тем, что все хотят туда, стремятся туда сами. Брюссель - это центр устремления. Это центростремительная сила. Москва - это сила, которая тянет к себе, это сила, которую можно назвать центробежной. Она все хочет к себе притянуть в сферу своих интересов", - отмечает Игорь Долгов.Он считает, что все дальнейшие разговоры про политические построения, амбиции сводятся к тому, что Россия, в силу разных выдуманных в Кремле причин, должна иметь право над чем-то и над кем-то доминировать."Этот конфликт намного более серьезный, чем противостояние Украины и России или Грузии и России. Это конфликт цивилизационный, который будет иметь последствия еще долгие годы, к сожалению. Посмотрите сейчас все внимание приковано к Сирии. Что там? Речь идет только о Сирии или только об Асаде? Нет! Конечно, мир на грани трагических событий. Почему?! Потому что есть амбиции, потому что есть политика, которая во главу угла ставит свои псевдо интересы и псевдо амбиции", - отметил посол.Говоря о том, смогут ли украинский народ и российский народ наладить отношения, если вдруг, теоретически, Россия когда-нибудь вернет Крым Украине и закончатся военные действия на Донбассе и в других регионах, Игорь Долгов заметил, что нельзя строить думать, что будет "если" и так выстраивать политику."Нам нельзя ждать, когда кто-то нам что-то вернет. Это наша земля, это грузинская земля Абхазия, Крым – это наша земля, Донбасс – это наша земля, поэтому я не соглашусь с постановкой вопроса вот нам вернут… Это наше, это наше право, это наши интересы, которые мы отстаиваем. Законные интересы", отметил Долгов и на вопрос: "А что делать с отношения между народами? Очень много агрессии", заявил: "Агрессии много. А что делать? Не воевать!""Вот посмотрите сегодня, готовясь к встрече с вами, я посмотрел сводки с фронта… потому что иначе как фронт это назвать нельзя. На востоке Украины идет война. 38 обстрелов. 38 сегодня за истекшие сутки. С применением в том числе и тяжелого вооружения и танков, что запрещено теми же минскими соглашениями, к которым все время апеллирует Кремль. Минские соглашения не выполняются. Как они могут выполняться, если первый пункт этих соглашений - это прекращение огня. Огонь не велся считанные дни за все эти годы. Почему? Потому что постоянно агрессор нарушает, потому что им нужно поддерживать напряженную обстановку, потому что им нужно подпитывать вот то, что вы называете состоянием агрессии, ненависти. И тоже позвольте не согласиться с тем, что между народами существует ненависть. Вот русские и украинцы - это враги на век... Я, к сожалению, бывал на фронте и поверьте мне вот в окопах, там, где защищают независимость Украины бойцы вооруженных сил Украины звучит русская и украинская речь. Там нет различий по национальному признаку. Мы не говорим о том, что Украина должна быть или когда-то будет ни в каких даже самых нелепых построениях мононациональным государством. Украина всегда была многонациональным государством, где русские занимали и будут занимать значительную часть населения со своими взглядами, со своими представлениями, которые вовсе не обязательно должны идти в противоречие или вступать в конфликт с интересами государства Украина. Лояльность граждан – это основа благосостояния любого государства. То же касается и Украины", - поведал посол Игорь Долгов.По его словам, на Донбассе ежедневно происходят военные действия с применением тяжелого вооружения, которое сепаратисты и московские военнослужащие "нашли в шахтах", которые там якобы прятались когда-то. Это вооружение, как отметил посол, "имеет абсолютно все признаки откуда оно пришло, зачем пришло и кто его привез"."Несмотря на лживые заверения Кремля «ихтамнет», которые уже стали поводом для сарказма во всем мире. Все там есть, к сожалению. И самая главная проблема - это то, что 408 километров государственной границы, которая разделяет Украину и Россию сегодня не контролируется украинским государством. Это черная дыра, через которую Россия ввозит на временно оккупированную территорию все что угодно. Вооружение, деньги, потому что боевикам нужно платить, бензин и дизель, потому что танки должны ездить, а их надо заправлять. Вот 500 танков - это больше чем в армии ФРГ допустим. Сколько надо горючего, чтобы эти танки заправить, а там нет нефтеперерабатывающих заводов на той территории, которой оккупирована. Откуда берется? Понятно откуда и поэтому один из главных пунктов, принципиальных пунктов, на которых настаивает Украина, касается параметров возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Эта миссия должна контролировать границу. В представлении Путина и кремлевских идеологов миссия, которая могла бы быть размещена в Украине должна располагаться только на линии фронта и она должна иметь целью охрану другой миссии – миссии ОБСЕ. Это для нас не приемлемо. Это ничего не даст для урегулирования ситуации и для возврата к миру".Ниже полное интервью посла Украины в Грузии Игоря Долгова каналу STV.











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