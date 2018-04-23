Бывших и действующих членов ПАСЕ подозревают в коррупции в интересах Азербайджана

23.04.2018 15:06 Ряд бывших и действующих членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с высокой степенью вероятности получали взятки за лоббирование интересов азербайджанских властей в Европе. Такое утверждение содержится в докладе, опубликованном группой независимых экспертов, передает Deutsche Welle.



В частности, в документе упоминается бывший депутат бундестага Эдуард Линтнер, который являлся членом ПАСЕ с 1999 по 2010 год. Авторы доклада называют представителя Христианско-социального союза "ключевым лоббистом" Азербайджана.



С 2012 по 2014 год немецкому политику через зарегистрированные в Великобритании подставные фирмы были перечислены более 819 тысяч евро из Баку. В свою очередь, сам Линтнер утверждает, что получил деньги от расположенной в Баку неправительственной организации.



Еще одной подозреваемой выступает представительница Христианско-демократического союза Карин Штренц. По мнению авторов доклада, Линтнер нанял ее на работу через принадлежащую ему консалтинговую компанию Line M-Trade, которая финансировалась Баку и занималась лоббированием интересов Азербайджана. Позднее Штренц заявила, что не знала об источнике финансирования компании.

В докладе также упоминается итальянский политик Лука Волонте. В отношении бывшего руководителя фракции Европейской народной партии в ПАСЕ в конце 2016 было начато предварительное расследование по подозрению в получении взяток от представителей Азербайджана на сумму более 2 млн евро.

Ранее, в январе 2015 года, ПАСЕ не приняла критическую резолюцию о политических заключенных в Азербайджане. Волонте предположительно сыграл значительную роль в этой ситуации, отмечают авторы доклада.















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