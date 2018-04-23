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Джанелидзе: Выбор населения, западная, европейская, евроатлантическая интеграция, и все мы служим этому заказу


23.04.2018   15:12
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе посетил регион Аджарии, где в рамках недели НАТО состоялась встреча с представителями органов местного самоуправления, неправительственного сектора, СМИ, студентами и профессурой.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел, Михаил Джанелидзе говорил с приглашенными гостями о течении процесса евроатлантической интеграции Грузии, и прогрессе на данном пути. Министр обозрел существующие тесные отношения между НАТО и Грузией, а также заострил внимание на роль Грузии в глобальной безопасности.

"Наши отношения с НАТО никогда не были такие сильные, как сегодня. Этого результата мы достигли в течение последних лет. Мы делаем это планомерно, хорошо осмысленными и разумными шагами, чем усиливаем нашу безопасность, и стремление к окончательной цели, связанной с интеграцией в НАТО и Евросоюз"- отметил глава МИД.

По заявлению министра, процесс евроатлантической интеграции Грузии не является только составной частью внешней политики, и связан с демократическим развитием и благосостоянием нашей страны.

"Когда приезжаешь в Батуми, понимаешь, что эта страна действительно развивается очень быстро, и в правильном направлении, и у нашей страны действительно очень хорошее будущее. Сегодня мы видим в Аджарии политику правильного развития, обеспечивающую благоденствие каждого гражданина. Этой цели служит наша внешняя и внутренняя политика. Процесс евроатлантической интеграции сегодня для нашей страны является не только составной частью внешней политики, это определитель нашей внутренней политики, поскольку с ним связаны многие реформы и мероприятия, и эти мероприятия преобразуют нашу страну в сильное, демократическое, развитое государство"- отметил Михаил Джанелидзе.

Он говорил о встречах, проведенных и запланированных в рамках дней НАТО в разных регионах Грузии, и заявил, что эти встречи служат повышению знания населения о процессе европейской интеграции. Министр призвал представителей самоуправления активно включиться в этот процесс.

"Правительство Грузии действует по заказу нашего населения, выбор нашего населения, западная, европейская, евроатлантическая интеграция, и все мы служим этому заказу"- заявил министр.

С приветственной речью к присутствующей общественности обратились также председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе, ректор Батумского университета Зураб Халваши, и директор Информационного центра о НАТО и Евросоюзе Нино Болквадзе.

В текущем году дни НАТО особо отмечаются в регионах Грузии, где по инициативе Информационного центра НАТО и ЕС, и Министерства иностранных дел проводятся мероприятия с целью повышения информированности и включенности местного населения.

Мероприятие в Грузии организовал "Информационный центр НАТО и ЕС" по поддержке Министерства иностранных дел, Союзнического офиса НАТО в Грузии, и посольства Болгарии в Грузии (контактное посольство НАТО).






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