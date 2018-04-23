Маргвелашвили: Главный вызов для Грузии – оказать сопротивление политике России

23.04.2018 15:15 По заявлению президента Георгия Маргвелашвили, стоящие перед Грузией вызовы связаны с российской агрессией, внешней политикой России и ее отношениями с соседями.



Президент заявил, что, говоря об этих вызовах, важно вспомнить две даты – Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года, на которой официальные лица Российской Федерации представили свои привилегированные взгляды и интересы, и вторая дата – президентские выборы 2018 года, «когда мы услышали новую внешнюю политику, которой анонсирована концепция новой холодной войны».



По заявлению Георгия Маргвелашвили, главный вызов для Грузии, - оказать сопротивление России и ее политике, ведущей гибридную, пропагандистскую и информационную войну против нашей страны.

«Это для нас вызов будущего, который направлен не только против Грузии и Украины, это, в целом, вызов будущего, мы должны действовать вместе против гибридных войн.



Следует признать, что сегодня Грузия сталкивается с пропагандистской войной, и путем этого процесса она стремится внести раскол в общество, используя социальные медиа и другие медиаформаты.



Ведя эту пропагандистскую войну, Россия выбирает проблему, существующую в стране, производя радикализацию общества и окружающую среду.



Хочу сказать, что мы не уступим этому вызову нашу демократию, и вместе мы должны создавать совместные послания, связанные с этими вопросами», - заявил Георгий Маргвелашвили в ходе дискуссии в рамках саммита Парламентской ассамблеи НАТО в Батуми.















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