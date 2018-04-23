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Паоло Али: Стабильность в Черноморском регионе важна не только для Грузии, но и для Европы


23.04.2018   15:16
Стабильность в Черноморском регионе важна не только для Грузии, но и для Европы, - об этом заявил председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Али.

«В ходе встречи с президентом Грузии мы обсудили внутреннюю ситуацию в Грузии и положение в Черноморском регионе. Существует беспокойство в связи с нестабильностью в регионе. События в Армении также не позитивны для региона. Стабильность в Черноморском регионе важна не только для Грузии, но и для Европы. Я вновь подтвердил президенту поддержку Грузии со стороны НАТО. Что касается внутренней ситуации в Грузии, мы видим, что осуществлено много важных реформ. Мы поддерживаем грузинский народ и институты в их усилиях все больше приблизиться к западному обществу», - отметил Паоло Али.







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