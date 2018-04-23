Квирикашвили: На президентских выборах «Грузинская мечта» предстанет с достойным кандидатом

23.04.2018 15:16 На президентских выборах «Грузинская мечта» предстанет с достойным кандидатом, — об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил в ходе выступления с речью на региональной конференции «Грузинская мечта – демократическая Грузия» в Батуми.



Как отметил премьер-министр, осенью – очень важные президентские выборы.



По его словам, консолидацией, вместе, очень значительным ежедневным трудом актива партии, возможно добиться еще большего успеха.



«Осенью у нас очень важные президентские выборы. «Грузинская мечта» предстанет с достойным кандидатом, и здесь, вместе, неустанным трудом, мы обязательно сможем добиться еще одного успеха от имени нашей партии», — отметил премьер-министр.















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