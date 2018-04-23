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США: управляемые Россией боевики угрожают наблюдателям ОБСЕ


23.04.2018   15:27
Соединенные Штаты призвали Россию прекратить боевые действия на Донбассе и позволить наблюдателям ОБСЕ безопасно выполнять свою работу. Об этом отмечается на странице Посольства США в Украине в Twitter.

"Через год после трагической гибели Джозефа Стоуна наземные мины все еще распространены на Донбассе; управляемые Россией силовики все еще преследуют, угрожают и препятствуют работе СММ ОБСЕ. Мы призываем Россию прекратить боевые действия и позволить этим героическим людям безопасно выполнять работу", - говорится в сообщении.

23 апреля 2017 года в результате взрыва мины на оккупированной части Луганской области погиб сотрудник ОБСЕ - гражданин Великобритании Джозеф Стоун.






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