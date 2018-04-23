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В Грузию не впустили шестерых туристов из Омана


23.04.2018   15:32
В Тбилисском международном аэропорту отказали во въезде в Грузию шестерым туристам из Омана. Об этом сегодня сообщает Общественное телевидение Грузии со ссылкой на оманское информационное агентство Muscat Daily.

По данным телеканала, туристов не впустили в Грузию 18 апреля, не объяснив причины отказа.

«Путешественникам из Омана, которые собираются провести отпуск в Грузии, возможно, придется задуматься над этим дважды. На прошлой неделе шесть оманцев, прибывших в Грузию для проведения отпуска, депортировали из Тбилисского международного аэропорта. Им отказали во въезде в страну, несмотря на то, что у них были все необходимые документы», — отмечает Muscat Daily.

Журналисты оманского издания связались с Салехом аль-Саифом – одним из тех туристов, которым на прошлой неделе отказали во въезде в Грузию.

«Я советую людям на данный момент не ездить в Грузию. Даже все необходимые документы не являются гарантией для въезда в страну. Еще одной проблемой было то, что нам не дали возможность побеседовать с другими официальными лицами или заново забронировать билеты авиакомпании», — отмечает турист из Омана.

Оманское издание также получило комментарии в посольстве Саудовской Аравии в Тбилиси, которое обслуживает и граждан Омана в Грузии.

В дипведомстве заявили, что граждане Омана могут посещать Грузию без визы и оставаться там в течение года. Для этого они должны иметь действующие паспорта, обратные билеты, забронированную гостиницу, выписки счетов из банка и медицинскую страховку.

В посольстве также отмечают, что в последнее время Грузия ужесточила иммиграционные правила, однако ничего не могут сказать по поводу причин отказа во въезде шести туристам.

«Иммиграционные правила ужесточили в тбилисском и батумском аэропортах. Некоторых пассажиров не впустили в страну и вернули обратно без компенсации. Окончательное решение принимает руководство аэропорта. Даже если у пассажиров есть вся необходимая документация, это не является гарантией того, что их впустят в страну», — сообщили Muscat Daily в посольстве Саудовской Аравии.

По данным посольства, граждане Омана не единственные, кому в последнее время отказали во въезде. Помимо оманцев в Грузию не впустили и граждан Саудовской Аравии, Пакистана, Индии и США.

"Новости-Грузия"





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