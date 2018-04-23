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В Армении освободили оппозиционера Никола Пашиняна


23.04.2018   16:16
По информации армянских СМИ, оппозиционера Никола Пашиняна освободили, и он присоединился к участникам акции.

До освобождения, с Николом Пашиняном встретился вице-премьер страны Карен Карапетян.

«Логика наших действий не изменилась, вечером на площади Республики состоится митинг. Все наши задержанные активисты должны быть освобождены», — заявил Никол Пашинян.

Напомним, что организатора акций в столице Армении Никола Пашиняна полицейские задержали 22 апреля. По данным армянских СМИ, на улице Арцаха произошел инцидент. Путь участникам шествия перегородили правоохранители. Демонстранты попытались прорвать живую цепь полиции. Случилось небольшое противостояние. Правоохранители использовали звуковые ручные гранаты. Полиция задержала нескольких участников акции, в том числе и депутата Сасуна Микаеляна.






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