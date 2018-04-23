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Премьер-министр Армении подал в отставку
23.04.2018 16:34
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил об отставке. Об этом говорится в заявлении Саргсяна.
В заявлении говорится:
Дорогие соотечественники
Обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения
Старшему поколению и молодежи, женщинам и мужчинам.
Обращаюсь к тем, кто днем и ночью стоит на улицах с призывом «Откажи Сежу» и тем, кто с трудом добирается до рабочего места, чтобы выполнить свой долг. Обращаюсь к тем, кто днями следит за прямым эфиром и тем, кто обеспечивает общественную безопасность.
Обращаюсь к храбрым воинам и офицерам на границе, обращаюсь к своим товарищам по оружию. Обращаюсь к однопартийцам, всем политическим силам и деятелям.
Обращаюсь в последний раз как руководитель страны.
Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование.
Мира, гармонии и логики нашей стране. Благодарю».
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