День независимости Грузии вновь пройдет без военного парада

23.04.2018 16:45 В Грузии не будут проводить военный парад в день празднования 100-летия провозглашения независимости.



«Как и в прежние годы, парад проводится не будет. Будут народные гулянья, церемония принятия военной присяги новобранцами в Тбилиси и еще пяти городах страны, выставка военной техники компании «Дельта»», — сообщили корр. «Новости-Грузия» в пресс-центре министерства обороны.



При этом министерство обороны планирует потратить 1,32 миллиона лари (более 540 тысяч долларов) на подготовку к празднованию Дня независимости 26 мая.



Ведомство просит организовать закупку необходимого обслуживания для проведения мероприятий в день независимости по упрощенному способу, напрямую, объясняя это тем, что до 26 мая осталось немного времени и провести электронный тендер за этот период невозможно.



Министерство обороны планирует прямую трансляцию церемонии военной присяги и выставку вооружений и бронетехники. С этой целью ведомству необходимы мониторы, оборудование для трансляции звука, установка трибун и сцены на площади Свободы, а также обустройство двух выставочных пространств.



Для организации и проведения праздничных мероприятий Минобороны собирается нанять дизайнера, сенариста, режиссера и ведущих. Планируется студийная запись исполнения гимна Грузии и песни Вооруженных сил. Известно и то, что часть договоров по осуществлению вышеперечисленных сервисов будет оформлена с иностранными компаниями.



День независимости – главный праздник в Грузии. 26 мая 1918 года Первое демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны. Первая независимая республика просуществовала два с половиной года, затем власть в Грузии после вооруженного вторжения захватили большевики, а правительство Первой республики вынуждено было бежать и продолжить деятельность во Франции.



100-летие со дня объявления независимости отметят в этом году многочисленными мероприятиями как в Грузии, так и за ее пределами, в том числе в ООН, в ЮНЕСКО и других международных организациях.

















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