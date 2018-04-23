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Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку


23.04.2018   17:00
В Ереване объявлено об отставке премьер-министра Сержа Саргсяна.

«Никол Пашинян был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на один из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — цитирует заявление Саргсяна агентство «Интерфакс».

Решение об отставке было принято на фоне массовых акций протеста, которые начались в Ереване и других городах страны 13 апреля, после назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства.

Демонстрации и шествия проводило движение «Мой шаг» во главе с главой парламентской фракции блока «Елк» («Выход») Николом Пашиняном.

В воскресенье, 22 апреля Саргсян согласился на встречу с лидером протеста депутатом Николом Пашиняном. Диалог продолжался недолго – после того, как Пашинян заявил, что протестующие намерены обсуждать только уход Саргсяна, премьер, уже назначенный парламентом, прекратил переговоры.

Спустя несколько часов после инцидента Пашинян был задежан. Это вызвало усиление протестного движения. Как сообщается, решение об уходе Саргсян принял накануне, однако объявлено об этом было только сегодня.

Серж Саргсян, возглавлявший Армению в качестве президента с 2008 года, был избран главой правительства 17 апреля 2018 года. Согласно конституционным поправкам, вступивим в силу 9 апреля, Армения переходит к парламентской форме правления и реальная власть переходит от президента к премьер-министру. Между тем оппозиция обвиняет экс-президента в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации.






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