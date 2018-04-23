Грузинские аналитики считают заявление Марии Захаровой по Грузии циничным

23.04.2018 17:33 Грузинские аналитики отозвались на заявление представителя МИД Российской Федерации Марии Захаровой.



По словам Марии Захаровой, начиная с 2012 года отношения между Грузией и Россией постепенно улучшились, и этому процессу не может помешать даже дело Татунашвили.



Эксперты отметили, что разговор об якобы улучшении российско-грузинских отношений является результатом непоследовательной политики правительства Грузии.



По мнению вице-президента Атлантического Совета Грузии, Бату Кутелия, заявление Марии Захаровой циничное, и основанием этого стала некоординированная внешняя политика правительства.



"Правительство Грузии вместо формальных институциональных дипломатических и внешних отношений выбирает кулуарные или обходные каналы. Одним из подтверждений того является формат Карасин-Абашидзе, который по сегодняшний день работает непонятно по какому мандату, какой функции, и вообще какие вопросы там обсуждают. Одним из результатов этого формата, на мой взгляд, было очень слабое заявление премьер-министра, которое, по моему мнению, нанесло весьма большой вред безопасности нашей страны"- заявил Кутелия.



О политике России говорит старший аналитик "Фонда Александра Рондели" Георгий Бадридзе. По его словам, Россия покровительствует сепаратизму и бандитизму.



"Эти отношения могут улучшиться так, что Россия продолжит похищения наших граждан с границы, террористы, действующие под военным покровительством России, продолжат пытки и убийство наших граждан, и на этом фоне, по их представлению, у России и Грузии могут быть хорошие отношения. Это покровительство сепаратизма, бандитизма, началось гораздо раньше, чем Грузия стала думать о НАТО"- заявил Георгий Бадридзе.

















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