Захарова не сказала ничего нового - замглавы МИД Грузии

23.04.2018 18:17 «Госпожа Захарова ничего нового не говорит» - заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа в ответ МИД России.



Давид Дондуа прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, и заявил, что Россия старается представить оккупированные территории как независимые единицы.



"Госпожа Захарова ничего нового не говорит, она продолжает риторику, которую представители российской власти последние 10 лет стараются представить, т.е. оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион независимыми единицами. Здесь наша позиция, и позиция международной сообщества очень твердая, и исходит из международного права, и никакая риторика этот факт не изменит"- заявил Давид Дондуа.



















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