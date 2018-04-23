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Захарова выражает известное деструктивное отношение России - Сесиашвили


23.04.2018   18:26
"Госпожа Захарова выражает известное деструктивное отношение России"- так председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

По словам Ираклия Сесиашвили, заявление Захаровой, будто отношения между Грузией и Россией постепенно улучшились, и этому процессу не может помешать даже дело Татунашвили, не соответствует действительности.

По словам председателя парламентского комитета обороны и безопасности, Грузия отвечает сильными инициативами заявлениям российских официальных лиц.

"Госпожа Захарова выражает известное деструктивное отношение и позицию России по отношению оккупации, и это часть той политической стратегии, которой Россия пытается миновать факта оккупации и грубого нарушения норм международного права. Но на это наше правительство, премьер, отвечает очень сильными инициативами, что состоит в том, чтобы блага, которыми пользуются наши граждане, распространились на наших сограждан, находящихся сегодня в условиях оккупации"- заявил Ираклий Сесиашвили.

Напомним, что представитель МИД России Мария Захарова сделала ряд шаблонных для России заявлений относительно отношений с Грузией. В нем она также затронула тему оккупированных Россией грузинских территорий наивно призвав власти Грузии признать предлагаемую Москвой виртуальную реальность.







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