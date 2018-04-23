Правительство Армении временно возглавит Карен Карапетян

23.04.2018 19:00 После отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Армении Карен Карапетян. Он также является представителем правящей «Республиканской партии». Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании правительства, — сообщают армянские СМИ.



До 9 апреля 2018 года Карапетян занимал пост премьера, а после затем был назначен на пост первого вице-премьера в правительстве Сержа Саргсяна.



Согласно конституции, после отставки премьер-министра парламентские фракции Армении в семидневный срок должны представить своих кандидатов на пост главы государства. Глава правительства избирается большинством голосов депутатов Национального Собрания.



Конституция определяет, что в случае, если премьер не будет избран, через семь дней после голосования, назначаются новые выборы премьера, в которых могут принимать участие кандидаты, обладающие поддержкой одной трети парламента.



Если большинством голосов парламентариев премьер не будет избран, то парламент должен быть распущен.



Что касается членов правительства, то в случае отставки премьер-министра они продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

Сегодня пресс-служба правительства Армении распространила официальное заявление Сержа Саргсяна, назначенного на пост премьер-министра Армении 17 апреля и сегодня объявившего о своей отставке.



«Дорогие соотечественники,



Обращаюсь ко всем гражданам Республики Армения, старшему поколению и молодежи, женщинам и мужчинам.



Обращаюсь к тем, кто днем и ночью стоит на улицах с призывом «Свергни Сержа», и тем, кто в эти дни с трудом добирается до рабочего места, чтобы выполнить свой долг.



Обращаюсь к тем, кто днями следит за прямым эфиром, и тем, кто день и ночь обеспечивает общественную безопасность.



Обращаюсь к храбрым воинам и офицерам на границе, обращаюсь к своим товарищам по оружию.



Обращаюсь к однопартийцам, всем политическим силам и деятелям.



Обращаюсь в последний раз как руководитель страны.



Никол Пашинян был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении.



Движение на улицах против моего премьерства. Я выполняю ваше требование.



Мира, гармонии и логики нашей стране.



Благодарю», – сказано в официальном заявлении Саргсяна.

Серж Саргсян, лидер правящей в Армении «Республиканской партии», в последние 10 лет был президентом страны. В 2015 году в Армении провели конституционную реформу, согласно которой, страна перешла на парламентскую форму правления и реальная власть перешла к премьер-министру, а президент будет выполнять лишь представительскую функцию.



Изменения вступили в силу 9 апреля 2018 года, а 17 апреля Серж Саргсян был утвержден парламентом на должность премьера. В это время в Ереване уже пятый день подряд проходили многотысячные акции протеста.



Лидер оппозиционной парламентской партии «Гражданский договор» Никол Пашинян заявил о намерении митингующих добиться смены власти мирным путем.



22 апреля Саргсян согласился провести встречу с Пашиняном. Она продлилась недолго – после того, как лидер оппозиции заявил, что готов обсуждать только отставку премьера, Саргсян покинул переговоры.



В тот же день Никол Пашиняна, а также депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян были задержаны. Также было задержано более 100 участников протестного движения. В ответ в Ереване и других городах акции продолжились в еще больших масштабах. В итоге шествие в Ереване полиция пыталась разогнать светошумовыми гранатами и резиновыми дубинками.



23 апреля стало известно, что к протестующим в Ереване присоединились около 200 военнослужащих. Сегодня же было обнародовано сообщение об отставке премьера. По некоторым Обязанности главы правительства будет исполнять первый вице-премьер Карен Карапетян. В настоящее время тольпы митингующих в центре Еревана празднуют победу.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

