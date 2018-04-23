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За все действия, связанные с беззаконием на оккупированных территориях, ответственна Россия - Изория


23.04.2018   19:38
Министр обороны Грузии Леван Изория отзывается на заявление специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которая говорила о нормализации грузинско-российских отношений и о том, что этому процессу не может помешать даже «дело Татунашвили».

Министр обороны Грузии заострил внимание на тяжелое положение в оккупированных регионах, и ответственность за это полностью возложил на Россию.

"Контроль на оккупированных территориях осуществляет именно Россия, поэтому за все действия, связанные с беззаконием по отношению нашего населения, ответственна именно Россия. Соответственно, в этой коммуникации, которая ориентирована только лишь на мирные отношения, но в то же время связана с защитой международно признанных норм, и особенно с защитой прав наших граждан, наша власть будет непоколебимой, принципиальной и упорной"- заявил министр.







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