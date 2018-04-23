Самадашвили: Россия довольна сегодняшней властью Грузии и ее политикой

23.04.2018 20:25 Россия должна быть, и является весьма довольной сегодняшней властью Грузии, и ее политикой - так отозвалась член "Национального движения" Саломэ Самадашвили на заявление представителя МИД России Марии Захаровой.



По словам Саломэ Самадашвили, Россия весьма успешно осуществляет свою политику в Грузии.



"Мы очень хорошо увидели это в отчете Службы государственной безопасности, поскольку власти Грузии прямо пришлось зафиксировать, что Россия усиливает свое влияние в Грузии. У нынешней власти Грузии нет никакого видения для противостояния этому вызову. Следовательно, думаю, Россия должна быть, и является довольной нынешней властью Грузии, и проведенной ею политикой, поскольку успешно осуществляет свои политические задачи в Грузии"- заявила Саломэ Самадашвили.



По ее же словам, заявление Захаровой об улучшении грузинско-российских отношений является адекватным ответом на политику, проведенную нынешней властью Грузии.



"Россия очень хорошо поняла, что ей не придется платить политическую цену за убийство Арчила Татунашвили, и за похищения людей из сел, сопредельных с оккупированными территориями. Мы с самого начала говорили, что послание должно быть очень четким. Посланием было бы приостановление переговоров Абашидзе-Карасин до тех пор, пока с российской стороны не будет адекватной реакции на убийство Татунашвили. Посланием могло быть требование со стороны власти Грузии об установлении международных санкций. Вместо этого парламент Грузии принял пустую бумагу, которая никак не повлияет на процессы. Российская власть очень адекватно оценила, что ей не придется платить никакую политическую цену, и соответственно, отношения будут продолжаться в обычном режиме, и этому содействовало также заявление премьер-министра Грузии"- заявила Саломэ Самадашвили.

















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