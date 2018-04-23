Бачо Ахалая назвал оскорбительным приговор суда по «делу о шпионаже»

23.04.2018 20:40 Бачо Ахалая, бывший министр обороны в правительстве Михеила Саакашвили, назвал «оскорбительным» сегодняшнее решение суда, по которому он был признан виновным в пытках полковника Серго Тетрадзе и приговорен к девяти годам лишения свободы.



«Я сделаю все, чтобы мои дети, семья, все грузинское общество услышали правду из уст именно этих судей», — говорится в заявлении, которое распространили в фейсбуке от имени Бачо Ахалая.



Сам Ахалая с ноября 2012 года находится в заключении в связи с разными уголовными делами, в которых его обвинили после смены власти в Грузии.



«Одно дело – когда тебя обвиняют в преступлении, другое – когда в этой форме тебе наносят явное оскорбление. Этот приговор, этот суд, эта власть в целом занята нанесением мне такого оскорбления, которое должно навечно уничтожить меня морально. Однако единственным моим ответом на это оскорбление будет то, что сколько бы лет не понадобилось, я сделаю все для того, чтобы мои дети, семья, все грузинское общество услышали правду из уст именно этих судей. Они должны предстать перед народом и детально рассказать, кто поручил им эту грязную работу и почему они выполняют такие грязные поручения», — сказано в заявлении Ахалая.















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