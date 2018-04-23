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Жан-Клод Юнкер и Йоханнес Хан посетят Грузию в мае


23.04.2018   22:24
В мае Грузию посетит президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Комментарий в связи с визитом Юнкера в Брюсселе сделал еврокомиссар Йоханнес Хан. По словам Йоханнеса Хана, он приедет вместе с Юнкером в столицу Грузии.

Делегация из Брюсселя посетит Грузию на День независимости. Члены делегации примут участие в запланированных в Тбилиси мероприятиях.

Еврокомиссар заявил, что его визит запланирован и в сентябре. Как отметил Хан в разговоре с Первым каналом, в сентябре в Тбилиси откроется Европейская школа.

«Я буду присутствовать на открытии Европейской школы. Это – признание ориентации Грузии. Все это будет способствовать стабильности и экономическому развитию в Грузии», — заявил Йоханнес Хан.

В Европейской школе, которая откроется в Тбилиси, обучение будет проходить на английском языке и ее ученики получат международно признанный аттестат.






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