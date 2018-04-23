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Отношениям Армения-Грузия не угрожает опасность - посол


23.04.2018   22:26
Посол Армении в Грузии откликается на события в Ереване. Как заявил Рубен Садоян, отношениям Армении-Грузии не угрожает опасность.

«Ситуация поддается контролю. Преждевременно говорить о революции. Премьер Армении покинул пост и пошел на компромисс. Отношениям Армении-Грузии не угрожает опасность и все будет так, как и было до этого», — заявил посол Армении в Грузии.

Серж Саргсян сегодня покинул должность премьер-министра. Он распространил заявление об отставке. Как отмечается в заявлении, он покидает должность и говорит, что лидер армянской оппозиции Никол Пашинян был прав.

Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Сержа Саргсяна проходили в Ереване несколько дней.

Парламент Армении утвердил бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны 17 апреля. Серж Сагсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. Ранее, в течение года он занимал должность главы правительства Армении, а также – пост министра обороны (2000-2007).






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