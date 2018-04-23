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НЦКЗ: Все вакцины, ввезенные в Грузию – качественные и безопасные


23.04.2018   22:28
Грузия отмечает Европейскую неделю иммунизации. По словам руководителя Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, прививки, предусмотренные национальным календарем, спасли жизни миллионов человек.

Амиран Гамкрелидзе призывает население пройти вакцинацию.

«Иммунизация является самым эффективным интервентом общественного здравоохранения, которую человечество придумало в медицине. Она всегда в первой тройке по-разному ранжированию, в отношении с медицинскими изобретениями. Иммунизация спасла жизни миллионов людей и защищает здоровье миллионов детей. Вы знаете, что уже 40 лет искоренена и человечество не беспокоит оспа. Сейчас на очереди – полиомиелит, который в 80-ых годах делал около 400 000 человек ограниченными, был высокий показатель смертности. Далее следует корь. Сейчас началась вакцинация против вируса папилломы, которая является самым эффективным средством против рака шейки матки. Призываю всех, сделать прививку, так как ежегодно от рака шейки матки погибают 200 женщин», — заявил Амиран Гамкрелидзе.

Что касается качества вакцины, по словам Амирана Гамкрелидзе, все ввозимые в Грузию вакцины – высокого качества и безопасны.

«Все вакцины, которые ввозятся к нам по национальному календарю иммунизации, являются преквалифицированными Всемирной организацией здравоохранения, то есть – высокого качества, безопасные», — отметил Амиран Гамкрелидзе.

Сегодня в Грузии открылась Европейская неделя иммунизации, которая продлится до 29 апреля.






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