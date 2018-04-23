Михаил Саакашвили поздравил армянский народ

23.04.2018 22:45 «Сегодня, у вас есть все основания гордиться собой, гордиться тем, что вы армяне, гордый народ, который смог доказать всему миру, что у него есть достоинство, что он хочет жить в нормальных человеческих условиях, свободных от коррупции.



У Армении великое бущудее, сегодня я вновь в этом убедился. Я вас поддерживаю, мы всегда будем рядом с вами. Молодцы!», - сказал Саакашвили в видеобращении на своей странице Facebook.















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