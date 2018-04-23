|
Михаил Саакашвили поздравил армянский народ
23.04.2018 22:45
«Сегодня, у вас есть все основания гордиться собой, гордиться тем, что вы армяне, гордый народ, который смог доказать всему миру, что у него есть достоинство, что он хочет жить в нормальных человеческих условиях, свободных от коррупции.
У Армении великое бущудее, сегодня я вновь в этом убедился. Я вас поддерживаю, мы всегда будем рядом с вами. Молодцы!», - сказал Саакашвили в видеобращении на своей странице Facebook.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна