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Страны G7 создают спецгруппу «для изучения поведения России»
23.04.2018 23:40
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон рассказал, что страны G7 договорились создать специальную группу, которая будет заниматься наблюдением за поведением России. Министр заявил об этом на саммите G7, который проходит в канадском городе Торонто, пишет 23 апреля "Коммерсант".
"Мы очень много говорили о России вчера и решили сделать одну вещь,— отметил Джонсон —
Мы собираемся создать специальную группу G7, которая будет следить за поведением России".
По словам министра, в поле зрения группы будут входить деятельность России в киберпространстве, распространение дезинформации, а также "возможные попытки убийства". Борис Джонсон напомнил, что 28 стран поддержали Лондон после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое произошло 4 марта.
Напомним, переговоры министров иностранных дел — это этап к подготовке саммита лидеров стран G7 в Канаде, намеченный на июнь. В группу входят США, Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония.
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