60 депутатов Европарламента призвали страны ЕС к дипломатическому бойкоту чемпионата мира 2018 года

23.04.2018 23:50 60 депутатов Европарламента призвали правительства стран Евросоюза бойкотировать чемпионат мира по футболу, который в этом году пройдет в России. Текст открытого письма 20 апреля в Twitter опубликовала депутат Европарламента от немецкой Партии зеленых Ребекка Хармс.



Она написала, что страны Европейского союза должны “держаться подальше от чемпионата мира в России“.



“В эти дни весь мир смотрит на Европу. Наши правительства не должны следовать по авторитарному и антизападному пути президента Путина, поэтому мы призываем к бойкоту чемпионата во имя прав человека, демократии и мира“, — говорится в заявлении.



В письме говорится, что агрессия России в отношении Украины не должна оставаться безнаказанной.



“Пока продолжается незаконная оккупация Крыма, пока Путин удерживает украинских политзаключенных и поддерживает войну в Восточной Украине, мы не можем притворяться, что хозяин этого турнира – наш гостеприимный сосед. Пока политические диссиденты и свободная пресса находятся в постоянной опасности в России и за ее пределами, мы не можем отвернуться от них, чтобы пожать руку Путину на футбольном стадионе“, – написано в заявлении.



В письме отмечается, что “через три дня после зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Путин вторгся в Украину, и мир с тревогой наблюдал за происходящим“.



“На этот раз мы можем сделать все правильно, не восхищаясь его нарушениями прав человека на чемпионате мира 2018 года“, – сказано в заявлении.



Письмо подписали представители Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Чехии, Польши, Люксембурга, Румынии и Венгрии. Большинство подписантов входят во фракции Европейской народной партии и “Зеленые – Европейский свободный альянс“.



О намерении евродепутатов выступить с призывом к дипломатическому бойкоту 17 апреля сообщал брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.



Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.



После инцидента с отравлением в Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ни один министр или член королевской семьи не поедет на футбольный чемпионат в Россию.



Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что предстоящий чемпионат мира по футболу в РФ похож на Олимпиаду 1936 года в столице нацистской Германии.



О дипломатическом бойкоте ЧМ 2018 также заявили власти Исландии, Польши, Австралии и ряда других стран.



США и Австралия также предупредили своих граждан, которые собираются поехать на турнир, об антизападных настроениях в России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

