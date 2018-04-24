Президент Армении принял отставку правительства

24.04.2018 10:58 Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым принял отставку правительства. Об этом сообщает NEWS.am.



По информации агентства, в указе отмечается: «Принимая за основу 130-ую статью Конституции, принять отставку правительства».



Кроме того, российские медиа со ссылкой на источник сообщают, что подавший в отставку с поста премьер-министра Серж Саргсян не покинул страну. «Эти слухи не соответствуют действительности. Это глупости», - заявил источник РИА Новости.



Информацию об отъезде Саргсяна из Армении распространяли различные СМИ.















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