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Президент Армении принял отставку правительства


24.04.2018   10:58
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым принял отставку правительства. Об этом сообщает NEWS.am.

По информации агентства, в указе отмечается: «Принимая за основу 130-ую статью Конституции, принять отставку правительства».

Кроме того, российские медиа со ссылкой на источник сообщают, что подавший в отставку с поста премьер-министра Серж Саргсян не покинул страну. «Эти слухи не соответствуют действительности. Это глупости», - заявил источник РИА Новости.

Информацию об отъезде Саргсяна из Армении распространяли различные СМИ.






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