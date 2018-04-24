Комитет Сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру Майка Помпео на пост государственного секретаря

24.04.2018 11:53 Комитет Сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру Майка Помпео, представленную Дональдом Трампом на пост государственного секретаря.



Все 11 республиканцев-членов комитета проголосовали за Помпео. Против были 9 демократов. Один демократ, согласно процедурным правилам Сената, подтвердил только присутствие.



По словам лидера большинства Сената США Митча Макконела, он набрал в Сенате достаточно голосов, чтобы кандидатура Помпео на пост государственного секретаря была утверждена на этой неделе. В этом случае Помпео уже в пятницу будет присутствовать на саммите НАТО.



В течение 15-месяцев пребывания на посту директора ЦРУ, Майк Помпео стал самым надежным советником Трампа. В последнее время ему доверили работы по подготовке встречи Трампа и лидера КНДР, в рамках чего Майк Помпео лично встретился с Ким Чен Ыном.



Несмотря на это, демократы с подозрением относятся к прошлому Помпео и обеспокоены его гомофобными или исламофобскими заявлениями, директора ЦРУ поддерживают всего три демократа. Кроме того, ни один республиканский сенатор публично открыто не фиксировал позицию против него, это говорит о том, что Помпей скоро станет главным дипломатом США.















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