G7 готова ввести новые санкции против России

24.04.2018 12:01 G7 (Большая семерка) готова установить ввести новые санкции в отношении России, — об этом говорится в коммюнике, принятое по итогам встречи министров иностранных дел государств-членов G7.



В документе отмечено, что новые ограничения будут введены в отношении Москвы в том случае, если Россия вновь не будет выполнять т.н. «Минские соглашения».



Члены «Большой семерки» жестко раскритиковали Россию за «вмешательство в демократические системы». По словам министра иностранных дел Канады, что те, кто пытается «подорвать основы демократии», должны быть готовы к «ожидаемым результатам».



Несмотря на это, «Большая семерка» выражает желание сотрудничать с Россией для преодоления глобальных кризисов и, следовательно, продолжает искать пути к диалогу с Москвой.



Как заявил и.о. госсекретаря США Джон Салливан, Россия должна быть «конструктивным партнером» по Сирии. При этом нынешнее поведение России Салливан оценил как неприемлемое. В этом контексте он упомянул дело об отравлении в Солсбери бывшего двойного российского агента Сергея Скрипаля, поддержку Москвой Башара Асада и незаконную аннексию Крымского полуострова.















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