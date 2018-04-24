Грузия является лучшим учеником в классе, и вы также должны продолжать - Йоханнес Хан

24.04.2018 12:04 «Важно, чтобы Грузия использовала те возможности, которые Европа предоставляет стране и осуществила их материализацию», — об этом Первому каналу заявил Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства.



По словам Еврокомиссара, отмечается позитивная динамика по направлению повышения экспорта грузинской продукции.



«У нас есть соглашение о глубокой и всеобъемлющей торговле, безвизовое сообщение Грузии с ЕС и на саммите Восточного партнерства мы согласовали конкретные шаги. Сейчас самое главное — имплементация принятых решений. Мы должны заложить фундамент для будущих дискуссий. Важно, чтобы Грузия использовала те возможности, которые Европа предоставляет стране и правильно их материализовать. Посмотрим, что будет в будущем. Вы являетесь лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать», — заявил Йоханнес Хан.



Как сообщает журналист Первого канала, эти заявления Йоханнес Хан сделал в Брюсселе после заседания комитета Европарламента по международным отношениям.



Еврокомиссар также говорил о европейских перспективах Балканских стран.















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