Студенты предлагают создать Молодежный совет советников для правительства Грузии

24.04.2018 12:16 Студенты обратились к премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили с инициативой создать Молодежный совет советников правительства. Об этом корр. «Новости-Грузия» сообщили члены инициативной группы, которая объединяет 26 студентов восьми высших учебных заведений страны.



В инициативную группу в основном вошли студенты последнего курса университета, магистратуры или докторантуры. Они выражают готовность работать по направлениям экономики, образования, труда, здравоохранения и социальной защиты, внешней политики, энергетики, охраны окружающей среды и сельского хозяйства, юриспруденции, культуры и «по всем тем отраслям, которые нуждаются в энергии и идеях молодых людей».



Студенты считают, что власть и другие государственные институты недостаточно пользуются их ресурсами и потенциалом. Они выражают готовность сотрудничать с разными ведомствами, предоставлять советы, а также идеи и рекомендаций.



«Молодежь является одним из самых больших и важных ресурсов, с помощью которого должно произойти демократическое и социально-экономическое развитие страны… В этот важный для страны момент мы, как граждане Грузии, осознаем ту ответственность, которую разделяют все жители — полностью или частично. Однако в то же время считаем, что важно чтобы наши ресурсы были направлены не только на личностное развитие или карьерный рост, а на деятельность, нужную для общего благополучия, которая выходит на политику и управление государством», — говорится в обращении студентов Грузии.



В своем обращении студенты приводят данные фонда Фридриха Эберта «Поколение в переходном периоде, исследование молодости 2016 – Грузия» которое показало, что молодежь в стране стала меньше интересоваться политикой.



Грузинские студенты также приводят в пример международную практику – Youth Advisory Council, согласно которой в других странах правительства сами создают подобные молодежные советы. В этой связи отличаются Канада, Австралия, Великобритания.



«Мы, грузинские студенты, желаем, чтобы подобный прецедент был допущен и в нашей стране, поскольку для этого уже существуют все ресурсы и мы верим, что Грузия может стать лидером в регионе в плане включенности молодежи», — подчеркивается в обращении.



Студенты выражают надежду, что премьер-министр страны откликнется на их инициативу и они смогут начать сотрудничество с государственными структурами.



«Господин премьер-министр, мы выражаем надежду, что вы поддержите нашу инициативу и у нас будет возможность принять достойное участие в процессе строительства страны», — говорится в обращении студентов.















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