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США надеются на тесное сотрудничество с новым правительством Армении


24.04.2018   12:54
Соединенные Штаты Америки надеятся, что у них будет тесное сотрудничество с новым правительством Армении. Об этом говорится в заявлении Государственного Департамента США.

"Мы благодарим Сержа Саргсяна за вклад, внесенный в укрепление отношений между США и Арменией. Надеемся, что процесс определения его правопреемника осуществится прозрачно, соответственно законодательству Армении и международным обязательствам. Надеемся, что у нас будет тесное сотрудничество с новым правительством"- сказано в заявлении.

Напомним, что с 31 марта партия "Гражданское согласие" проводила шествия в городах Армении против Сержа Саргсяна, что закончилось митингом в Ереване 13 апреля, и сидячей акцией на площади Франции. 16 апреля обстановка в Ереване напряглась. Митингующие попытались проникнуть в здание парламента, за этим последовало физическое противостояние. В результате противостояния пострадали 46 человек, в том числе 6 полицейских. Несмотря на протест участников акции, 17 апреля парламент Армении большинством голосов утвердил Сержа Саргсяна на пост премьера.

После 11-дневных акций протеста Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении.







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