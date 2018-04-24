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Армении будет трудно радикально сменить внешний курс - экс-замглавы МИД Грузии


24.04.2018   13:39
Армении будет трудно радикально сменить внешний курс, поскольку конфликт Карабаха, и исходящее из него неминуемое союзничество с Россией с внешнеполитической точки зрения сильно ограничивает возможность маневра - заявил бывший заместитель министра иностранных дел Грузии Николоз Вашакидзе.

По его мнению, в результате развитых в Армении событий, вероятно, будут определенные, но не радикальные изменения в контексте внешнего курса страны.

Одной из причин возникновения протестной волны в Армении Вашакидзе считает то, что население Армении особенно в столице устало от длительного правления существующего правящего клана, и хочет перемен, особенно молодежь. То, что правящая команда победила в парламентских выборах прошлого года, по словам Вашакидзе, не особо много значит.

"В постсоветских странах часто правящим слоям удается, что, несмотря на недовольство общества, политический спектр выстраивается таким образом, что у населения нет особого выбора, и правящая команда побеждает в условиях ослабленной оппозиции. Но потом, в какой-то момент происходит консолидация оппозиции, и ситуация меняется"- заявил Вашакидзе.

По его же словам, сейчас главное, будут ли назначены досрочные парламентские выборы.

"Сегодня состав парламента такой, что, несмотря на отставку Саргсяна, у них вполне есть возможность избрать нового премьера опять же из правящей политической команды. Разумеется, оппозиция постарается использовать полученное преимущество, распустить парламент, назначить новые выборы, чтобы обеспечить такой состав, который даст им возможность укомплектовать соответствующее правительство. Если они смогут сохранить этот заряд, не исключено, что будут назначены досрочные парламентские выборы, но это будет чрезвычайно трудно"- заявил Вашакидзе.

Касательно того, каким посланием являются для региона в целом развитые в Армении события, по мнению Вашакидзе, это - готовность к прогрессу.

"Серьезно созрели прогрессивные перемены. Населению нашего региона необходимо новое современное прогрессивное развитие, чему требуются новые и прогрессивно мыслящие политические силы"- добавил Николоз Вашакидзе.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Серж Саргсян удовлетворил требование митингующих, и ушел с занимаемой должности.







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