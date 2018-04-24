В школе не место полиции - замминистра МВД

24.04.2018 14:31 Изменения, связанные со Службой пристава ни в коем случае не подразумевают присвоения безграничных прав приставу, и внесение в школу полицейских компонентов. С полной ответственностью заявляю, в школе не место полиции - заявила журналистам заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили в беседе о поправках к закону "Об общем образовании", главной сутью которых является реформа Службы школьных приставов.



"Важнейшим изменением, служащим охране учеников, является монтаж камер в образовательных учреждениях, как на внутреннем, так и внешнем периметре. Возрастает координация между министерствами, что даст нам возможность, чтобы если существует угроза продолжения конфликта между учениками за пределами школы, Министерство внутренних дел осуществило превенцию, и могло пресечь ожидаемые конфликты. Возрастает спрос и к самим приставам. Меняется правило назначения приставов, вместо директора школы их назначит Служба приставов"- заявила Натия Мезвришвили.



По словам замминистра внутренних дел, на фоне роста полномочий приставов закон соблюдает баланс в школе между обеспечением безопасной среды и защитой интересов учеников.



"Все полномочия, которые осуществит Служба приставов, будь то бесконтактный, поверхностный осмотр, задержка ученика, если его жизни и здоровью угрожает опасность, во всех этих мероприятиях будет принимать участие представитель школы, а также родитель школьника, или его законный представитель"- отметила Натия Мезвришвили.



Поправки, запланированные к закону "Об общем образовании", сегодня первым слушанием рассмотрит парламентский комитет по защите прав человека. Законопроект является совместной законодательной инициативой Министерства образования и науки и Министерства внутренних дел.

















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