Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В школе не место полиции - замминистра МВД


24.04.2018   14:31
Изменения, связанные со Службой пристава ни в коем случае не подразумевают присвоения безграничных прав приставу, и внесение в школу полицейских компонентов. С полной ответственностью заявляю, в школе не место полиции - заявила журналистам заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили в беседе о поправках к закону "Об общем образовании", главной сутью которых является реформа Службы школьных приставов.

"Важнейшим изменением, служащим охране учеников, является монтаж камер в образовательных учреждениях, как на внутреннем, так и внешнем периметре. Возрастает координация между министерствами, что даст нам возможность, чтобы если существует угроза продолжения конфликта между учениками за пределами школы, Министерство внутренних дел осуществило превенцию, и могло пресечь ожидаемые конфликты. Возрастает спрос и к самим приставам. Меняется правило назначения приставов, вместо директора школы их назначит Служба приставов"- заявила Натия Мезвришвили.

По словам замминистра внутренних дел, на фоне роста полномочий приставов закон соблюдает баланс в школе между обеспечением безопасной среды и защитой интересов учеников.

"Все полномочия, которые осуществит Служба приставов, будь то бесконтактный, поверхностный осмотр, задержка ученика, если его жизни и здоровью угрожает опасность, во всех этих мероприятиях будет принимать участие представитель школы, а также родитель школьника, или его законный представитель"- отметила Натия Мезвришвили.

Поправки, запланированные к закону "Об общем образовании", сегодня первым слушанием рассмотрит парламентский комитет по защите прав человека. Законопроект является совместной законодательной инициативой Министерства образования и науки и Министерства внутренних дел.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна