Мы не идем на компромисс с Россией за счет нашего суверенитета и территориальной целостности - Зураб Абашидзе

24.04.2018 14:43 Специальный представитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией убежден, что власть Грузии не шла на уступки, и не давала какой-либо гарантии официальной Москве.



Зураб Абашидзе считает провокацией заявление пресс-секретаря МИД Российской Федерации, и не исключает, что на очередном раунде встречи Абашидзе-Карасин состоится обсуждение данной темы.



"Это вовсе не означает, что российская сторона каким-то образом минует ответственности за то, что происходит на оккупированных территориях. Мы не делаем никаких компромиссных шагов с Россией за счет нашего суверенитета, нашей территориальной целостности. Наш формат в большей мере предусматривает рассмотрение практических вопросов, но с нашей стороны мы там не избегаем ставить сложные вопросы, фиксировать нашу позицию" - заявил Зураб Абашидзе.



Между тем факт убийства грузинского военного в Москве назвали стоящим сожаления инцидентом, использованным для спекуляций. После такой оценки убийства Арчила Татунашвили Мария Захарова с удовлетворением вспомнила письмо премьер-министра Грузии, которое Москва уже использует для укрепления своих интересов.

















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