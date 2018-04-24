Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

О проблемах демократии Грузии говорят не только оппозиция и третий сектор - Капанадзе


24.04.2018   15:01
О проблемах с точки зрения демократии в Грузии говорят не только оппозиция и третий сектор, — об этом на семинаре Парламентской ассамблеи НАТО заявил представитель «Европейской Грузии», заместитель председателя парламента Серги Капанадзе.

По его словам, серьезные влиятельные организации считают, что в стране есть проблема с точки зрения демократии.

«Я привел цитаты из заключений международных организаций, отчетов Госдепартамента США, где речь идет о проблемах демократии в Грузии. Это мы сделали из-за того, что о проблемах в демократии Грузии говорят не только оппозиция и третий сектор. Серьезные влиятельные организации считают, что с этой точки зрения есть проблемы. Речь идет, в первую очередь, о неформальном правлении, свободе СМИ, суда и давлении на политических оппонентов и в целом, попытках со стороны правительственной команды, подогнать под себя конституцию и продлить свое правление. Я заявил, что у них нет ни ответа на решение проблем, ни выхода», — заявил Серги Капанадзе.

Семинар Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Батуми. Мероприятие сегодня продолжилось сессией «Осуществленные в Грузии реформы и консолидация демократии».







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Перевозчики требуют увеличения лимита беспошлинного импорта
Будет ли Андрес Иньеста настаивать грузинское вино?
Банки требуют льгот в рамках земельной реформы
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Грузии примет участие во встрече высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН
Йоханнес Хан - Грузия является лучшим учеником в классе и вы также должны продолжать
В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна