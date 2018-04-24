О проблемах демократии Грузии говорят не только оппозиция и третий сектор - Капанадзе

24.04.2018 15:01 О проблемах с точки зрения демократии в Грузии говорят не только оппозиция и третий сектор, — об этом на семинаре Парламентской ассамблеи НАТО заявил представитель «Европейской Грузии», заместитель председателя парламента Серги Капанадзе.



По его словам, серьезные влиятельные организации считают, что в стране есть проблема с точки зрения демократии.



«Я привел цитаты из заключений международных организаций, отчетов Госдепартамента США, где речь идет о проблемах демократии в Грузии. Это мы сделали из-за того, что о проблемах в демократии Грузии говорят не только оппозиция и третий сектор. Серьезные влиятельные организации считают, что с этой точки зрения есть проблемы. Речь идет, в первую очередь, о неформальном правлении, свободе СМИ, суда и давлении на политических оппонентов и в целом, попытках со стороны правительственной команды, подогнать под себя конституцию и продлить свое правление. Я заявил, что у них нет ни ответа на решение проблем, ни выхода», — заявил Серги Капанадзе.



Семинар Парламентской ассамблеи НАТО проходит в Батуми. Мероприятие сегодня продолжилось сессией «Осуществленные в Грузии реформы и консолидация демократии».

















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