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Литва надеется, что Грузия сделает все, чтобы развеять сомнения и вопрос в связи с безвизом


24.04.2018   15:44
Несмотря на то, что существуют определенные проблемы, мы надеемся и верим, что правительство Грузии приложит все усилия для того, чтобы развеять все сомнения и вопросы в связи с визовой либерализацией, - об этом заявил глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс, который встретился с находящимся с визитом в Литве вице-премьером, министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария.

Как сообщают в МВД Грузии, на встрече стороны говорили об осуществленных и планируемых правительством Грузии мероприятиях в плане сохранения безвизового режима с ЕС.

«Несмотря на то, что существуют определенные проблемы, мы надеемся и верим, что правительство Грузии приложит все усилия для того, чтобы развеять все подозрения и вопросы в связи с визовой либерализацией. Мы по всем направлениям видим прогресс и продвижение вперед грузинской стороны, что показательно и в рамках программы «Восточного партнерства». Отметим, что Литва – партнер Грузии и всегда будет активно ее поддерживать во всех нужных направлениях. Соответственно, мы готовы продолжать плодотворное сотрудничество», - заявил Линас Линкявичюс.

По информации МВД, стороны рассмотрели текущие проекты и запланированные мероприятия в рамках дружеского и партнерского сотрудничества между двумя странами, а также говорили об углублении существующего сотрудничества и наметили планы на будущее.







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