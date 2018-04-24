Грузия и Австрия оформят соглашение о взаимопомощи во время чрезвычайных ситуаций

24.04.2018 15:54 В ближайшее время Грузия и Австрия намерены оформить соглашение о взаимопомощи во время чрезвычайных ситуаций.



По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, решение было принято на встрече Георгия Мгебришвили и руководителя группы управления по делам иностранцев, государственного управления кризисными ситуациями и гражданской обороны МВД Австрии Йохана Бездека.



На двухсторонней встрече было отмечено, что после того, как Служба по управлению чрезвычайными ситуациями сформируется в ведомство, подконтрольное премьер-министру, особо укрепятся его функции. Для борьбы с ежедневными вызовами важно укрепление международного сотрудничества.



По словам Георгия Мгебришвили, в ближайшем будущем служба проведет конференцию доноров, на которой ведомство представит свое видение и уделит внимание нуждам.



«Можно сказать, что мы начали собирать ведомство с чистого листа, что еще более важным делает наше отношение с партнерами. В ходе оценки масштабных пожаров прошлого года мы увидели наши сильные и слабые стороны. В анализе результатов нам помогал австрийский эксперт. Правильная оценка определила и наш план действий на будущее, как мы видим будущее службы», — заявил на встрече Георгий Мгебришвили.



«У Грузии и Австрии есть хороший опыт плодотворного сотрудничества. Мы активно будем сотрудничать с вашей новой службой. Я рад, что мы оформим и совместное соглашение. Сила вашей службы должна показать нам, как справляется маленькая страна в большими рисками и вызовами», — заявил Йохан Бехдек.



Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в рамках визита в Австрию, проведет встречи и с руководством компании по производству пожарной техники.

















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