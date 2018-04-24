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Квирикашвили: Наша главная цель – объединить страну


24.04.2018   16:22
Наша главная цель – объединить страну, — об этом председатель партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия», премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на региональной конференции партии в Зугдиди.

По его словам, для населения-беженцев построены дома, однако ни одна благоустроенная квартира не может быть альтернативой того очага, который покинули граждане Грузии.

«Я поставил вас в известность, что мы строим дома для нашего населения-беженцев, однако, конечно, наша главная мечта – объединить нашу страну. Ни одна благоустроенная квартира и ни одна крыша, которую мы даем населению-беженцам, не может заменить ту основу, тот очаг и альтернативу, которую покинули наши граждане», — заявил премьер.

По его словам, по экономической силе и прагматичной, последовательной внешней политике проходит вектор, который объединит Грузию.

«Наша главная цель и заветная мечта – объединить нашу страну, вернуть беженцев в свои дома, и поверьте мне, это возможно теми шагами, которые мы осуществляем. По экономической силе и прагматичной, последовательной внешней политике проходит тот вектор, который обязательно принесет объединение нашей страны. Мы все не только верим в это, ни и видим это будущее и в строительстве этого будущего роль каждого из вас является особенной», — обратился премьер к участникам региональной конференции.






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