В парламенте создается рабочая группа для обсуждения законодательных регуляций, касающихся оскорбления религиозных чувств

24.04.2018 17:26 В парламентском комитете по правам человека создается рабочая группа для обсуждения законодательных регуляций, касающихся оскорбления религиозных чувств. В состав группы войдут представители Патриархии Грузии, разных религий и конфессий. Такое решение примут на сегодняшнем заседании комитета по правам человека, на котором рассмотрели поправки в «Уголовный кодекс», инициированные депутатом Эмзаром Квициани.



По словам председателя комитета Софо Киладзе, в демократическом, государстве, мультикультурном обществе не место оскорблению религиозных чувств друг друга и такие случаи однозначно должны быть осуждены.



«За последний период мы видели факты, в связи с которыми я консультировалась с Патриархией. Многие были оскорблены освещением православных святых в несоответствующей форме, что я тоже осуждаю. Думаю что нужно проделать определенную работу и поместить эти вопросы в правовые регуляции таким образом, чтобы свобода слова и свобода вероисповедания не входили в противоречие друг с другом. Мы можем соблюсти баланс, как во многих странах», — заявила Киладзе.



Инициированные Эмзаром Квициани изменения предусматривают штраф или ограничение свободы на срок до одного года за публичное высказывание, публикацию либо демонстрацию материалов в отношении религиозных святынь, религиозных организаций, священнослужителей или верующих с целью оскорбления чувств верующих.



Кроме того, согласно законопроекту, осквернение религиозных зданий и других религиозных святынь, нанесение на них любых надписей или повреждение, должно наказываться штрафом или ограничением свободы до двух лет.















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