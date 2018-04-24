Сесиашвили: «Альянс патриотов» считает, что имеет видение по отношению к северу, приводя в качестве аргумента разговор с Россией

24.04.2018 17:27 Вояжи в Москву неприемлемы по множеству факторов, — так депутат парламентского большинства Ираклий Сесиашвили прокомментировал визит в российскую столицу председателя фракции «Альянс патриотов» Георгия Ломия. Несмотря на это, по словам Сесиашвили, это тоже часть политики.



«Мне может не нравиться, что грузинские политики ездят в Москву тогда, когда мои территории оккупированы, и Россия на протяжении многих лет уничтожает наших солдат и граждан. Хотя это тоже часть политики. Эта политическая сила считает, что держит взгляд на север. В качестве аргумента приводит разговор с Россией. Наверно, Европа и Соединенные Штаты не умеют разговаривать, зато умеет «Альянс патриотов». В любом случае, это политическая сила, которая желает получить на выборах поддержку людей, кто думает как они», — сказал Сесиашвили.















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