Нацвлишвили: Против президента Грузии ведется черный пиар

24.04.2018 17:30 По словам парламентского секретаря президента Грузии Анны Нацвлишвили, против президента Грузии ведется черный пиар.



«Мы видели не одну атаку на президента под разным предлогом, однако под общим лозунгом, которое увенчалось в «шпаргалке» представителей властей, которую они забыли в студии одного из телеканалов, термином, что президент является вредным.



Эта «шпаргалка» очень хорошо показывает черный пиар, который ведется. Сначала была тема дворца, потом тема помилования, а также другие темы, которые объединяет то, чтобы случилась атака на президента, важные государственные институты, что в первую очередь, наносит урон интересам страны», — заявила Анна Нацвлишвили.















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