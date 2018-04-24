ОБСЕ готова поддержать Армению на пути к демократии

24.04.2018 17:32 ОБСЕ поддержит демократический путь Армении - заявил на официальном Твиттере ОБСЕ президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели.



"Международная организация следит за процессами в Армении. ОБСЕ призывает сторон к миру, и надеется, что для будущего, и в интересах Армении они и впредь сделают ответственные шаги. ОБСЕ готова поддержать Армению на пути демократии, особенно на фоне ухода в отставку премьер-министра Сержа Саргсяна, и новой политической реальности в Армении"- пишет президент парламентской Ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели.



Заявление президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Гиги Церетели распространила партия "Европейская Грузия".





















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