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Попхадзе: У государства должно быть позитивное обязательство защищать религиозные чувства человека


24.04.2018   19:35
Я поддерживаю принцип, что у государства есть позитивное обязательство защищать религиозные чувства своих граждан - заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по защите прав человека Гедеван Попхадзе в разговоре о законодательной инициативе депутата Эмзара Квициани.

В то же время, по словам Попхадзе, необходимо написать закон таким образом, чтобы не создавались проблемы на уровне администрирования.

"У государства должно быть позитивное обязательство защищать религиозные чувства человека. Я поддерживаю этот принцип. Разумеется, у человека острая реакция, когда кто-либо оскорбляет его религиозные чувства. Но важна часть администрирования. Следует установить стандарт оценки, что является оскорблением религиозных чувств. Надо прописать объективные и субъективные критерии этого"- заявил Гедеван Попхадзе.

С учетом законодательной инициативы Эмзара Квициани, оскорбление религиозного чувства становится действием, наказуемым в уголовном порядке. Парламентский комитет по защите прав человека поддержал проект на уровне идеи. Решено, что будет создана рабочая группа, в рамках которой проект будет переработан.







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