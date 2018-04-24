На саммите НАТО состоится заседание комиссии НАТО-Грузия

24.04.2018 19:45 На саммите НАТО состоится заседание комиссии НАТО-Грузия, этот вопрос решен, — об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай эксклюзивно заявил Первому каналу.



По его словам, на данном этапе активно ведется обсуждение, по какому формату состоится заседание комиссии НАТО-Грузия.



Как отметил Аппатурай, заседание может пройти на уровне министров иностранных дел или обороны, либо глав правительства и президентов.



«Я надеюсь, что заседание комиссии пройдет на высшем уровне, однако будем ждать окончательного результата. Думаю, что необходимо оценить и признать тот прогресс, которого достигла Грузия. Какой путь в целом мы прошли, насколько нагружен был этот путь и дошли то того, что у Грузии есть все для подготовки к будущему членству.



10 лет прошло после Бухарестского саммита, это даже символично. Нужно отметить прогресс, а также новую энергию нужно придать нашему сотрудничеству. Также должно быть подчеркнуто то, что правительство Грузии полностью использует возможности. Путь, который выбрала Грузия, является правильным путем. Это путь использования механизмов, имплементации мероприятий, предусмотренных существенным проектом. Это — главное и важное. Обязательно придет и время принятия решений», — заявил Первому каналу Джеймс Аппатурай.















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