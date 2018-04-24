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Квирикашвили: Позитив в СМИ сегодня не в моде


24.04.2018   20:14
«Грузия необратимо движется вперед к новым и успехам», — заявил премьер-министр Георгий Квирикашили в Кутаиси на региональной конференции партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия»

По его словам, есть достижения и неудачи, но страна последовательно продвигается вперед.

Премьер-министр особо подчеркнул важность успехов Грузии в международной политике и заявил, что это означает выражение доверия со стороны цивилизованного мира к реформам проведенным в Грузии.

«Особо следует отметить внешнеполитические достижения — Соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле с Европой, и в конце концов, безвизовое сообщение Грузии с ЕС, что кроме всего означает выражение доверия со стороны цивилизованного мира к осуществленным реформам в Грузии», — отметил Квирикашвили.

Вместе с тем, по оценке премьера, недавно принятая конституция укрепляет другое качество демократии в стране.

По словам Квирикашвили, с 2012 года в Грузии произошел большой перелом.

„Этот перелом, в первую очередь, отразился на совсем другом качестве защиты прав человека и конечно, в создании других предпосылок для экономического развития, что в первую очередь, предполагает защиту собственности и другого качества свобод человека», — заявил Квирикашвили.

Премьер подчеркнул важность усиления регионов и отметил, что укрепление местных самоуправлений — одно из главных направлений реформ правительства.

Вместе с тем, по словам Георгия Квирикашвили, позитив в СМИ сегодня не в моде.

«К сожалению, всегда делается акцент на негативе. Но, когда мы смотрим на то, что было сделано, могу с уверенностью сказать, что все мы гордимся совершенными делами», — заявил Георгий Квирикашвили на региональной конференции партии.






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