|
Квирикашвили: Позитив в СМИ сегодня не в моде
24.04.2018 20:14
«Грузия необратимо движется вперед к новым и успехам», — заявил премьер-министр Георгий Квирикашили в Кутаиси на региональной конференции партии «Грузинская мечта-Демократическая Грузия»
По его словам, есть достижения и неудачи, но страна последовательно продвигается вперед.
Премьер-министр особо подчеркнул важность успехов Грузии в международной политике и заявил, что это означает выражение доверия со стороны цивилизованного мира к реформам проведенным в Грузии.
«Особо следует отметить внешнеполитические достижения — Соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле с Европой, и в конце концов, безвизовое сообщение Грузии с ЕС, что кроме всего означает выражение доверия со стороны цивилизованного мира к осуществленным реформам в Грузии», — отметил Квирикашвили.
Вместе с тем, по оценке премьера, недавно принятая конституция укрепляет другое качество демократии в стране.
По словам Квирикашвили, с 2012 года в Грузии произошел большой перелом.
„Этот перелом, в первую очередь, отразился на совсем другом качестве защиты прав человека и конечно, в создании других предпосылок для экономического развития, что в первую очередь, предполагает защиту собственности и другого качества свобод человека», — заявил Квирикашвили.
Премьер подчеркнул важность усиления регионов и отметил, что укрепление местных самоуправлений — одно из главных направлений реформ правительства.
Вместе с тем, по словам Георгия Квирикашвили, позитив в СМИ сегодня не в моде.
«К сожалению, всегда делается акцент на негативе. Но, когда мы смотрим на то, что было сделано, могу с уверенностью сказать, что все мы гордимся совершенными делами», — заявил Георгий Квирикашвили на региональной конференции партии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна