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Агентство окружающей среды обнародовало итоги проверки загрязнения воздуха в Тбилиси


24.04.2018   20:40
На площади Роз в центре Тбилиси качество воздуха соответствует норме, — об этом глава Национального агентства окружающей среды министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Нино Тандилашвили заявила Общественному телевидению Грузии.

Для проведения проверки качества атмосферного воздуха на площади Роз была смонтирована мобильная автоматическая станция мониторинга.

Также не превышает норму загрязнение воздуха на площади Европы в районе Старого города. По словам Тандилашвили, В ближайшее время в Тбилиси будут выявлены и зоны риска. Одним из таких мест является проспект Церетели, где из-за строительных работ и выхлопных газов мониторинг показал превышение нормы загрязнения воздуха.

В целом результат исследования в столице показал, что серьёзного превышения загрязнения воздуха в Тбилиси не отмечается.

«Несмотря на это, необходимо проведение отдельных действенных мероприятий и создание новых инициатив, которые предполагают рекомендации для разных ведомств. Так мы сможем достичь определенных успехов. Загрязнение в основном вызвано автотранспортом. Необходим технический осмотр транспортных средств, чтобы загрязнение воздуха снизилось», — считает Тандилашвили.

Передвижная станция будет поэтапно проводить мониторинг в разных регионах Грузии. Такие мобильные лаборатории уже функционируют в Кутаиси и в Батуми.

"Новости-Грузия"





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