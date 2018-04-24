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Линкявичюс: Грузия может рассчитывать на поддержку Литвы в плане визовой либерализации
24.04.2018 20:47
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал визит министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария в своем Twitter, сообщает Общественный вещатель.
«Я встретился с вице-премьером и министром внутренних дел Грузии, господином Георгием Гахария. Рассмотрели год после вступления в силу безвизового передвижения для граждан Грузии. Грузия может рассчитывать на поддержку Литвы в обеспечении безопасной среды для передвижения и миграции граждан Грузии в странах ЕС», - написал Линкявичюс в Twitter.
Георгий Гахария встретился с Линасом Линкявичюсом в рамках визита в Литовскую Республику. Как сообщили в пресс-службе МВД Грузии, на встрече стороны говорили об осуществленных и планируемых правительством Грузии мероприятиях в плане сохранения безвизового режима с ЕС.
«Несмотря на то что существуют определенные проблемы, мы надеемся и верим, что правительство Грузии приложит все усилия для того, чтобы развеять все сомнения и вопросы в связи с визовой либерализацией», - отметил глава литовского внешнеполитического ведомства.
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