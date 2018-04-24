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Квирикашвили: Через экономическую мощь страны и последовательную внешнюю политику проходит тот вектор, который обязательно принесет Грузии объединение
24.04.2018 21:02
Через экономическую мощь страны и прагматичную, последовательную внешнюю политику проходит тот вектор, который обязательно принесет Грузии объединение, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на региональной конференции «Грузинской мечты – демократической Грузии» в Зугдиди.
«…Хочу в первую очередь поблагодарить тех людей, которые с 2012 года, с первого же дня, когда «Грузинская мечта» пришла к власти, был в наших рядах, внес вклад в ту борьбу, за которой последовал большой перелом, под руководством Бидзины Иванишвили. Разумеется, также благодарю тех людей, которые присоединились к нам впоследствии. Образование это постоянный процесс. Хочу призвать вас к большему диалогу с населением, особенно с молодежью, поскольку вовлеченность молодежи особенно важна. Молодежь способна принимать смелые решения, а смелые решения нашей стране сегодня очень нужны», - заявил премьер.
Он также сказал о проектах, запланированных в Мегрелии. Среди них премьер-министр выделил мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему».
«…Эта инициатива предполагает конкретные шаги, цель которых заключается в улучшении гуманитарного и социально-экономического положения населения, проживающего в Абхазском и Цхинвальском регионах и поощрение контактов, сообщения, основанных на взаимных интересах отношений и торговли вдоль разделительных полос», - заявил премьер.
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