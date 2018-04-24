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Подкомитет по безопасности и обороне Европарламента обсудит положение в плане безопасности в Грузии
24.04.2018 21:04
Подкомитет по безопасности и обороне Европарламента завтра обсудит положение в плане безопасности в Грузии. В его завтрашнюю повестку дня внесен вопрос об обстановке с точки зрения безопасности на Южном Кавказе, в частности, в Грузии.
Из Грузии в дискуссии примет участие вице-президент Института стратегических исследований Грузии Ираклий Порчхидзе.
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